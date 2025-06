Capital One doit faire face à l'action en justice de créateurs de médias sociaux alléguant le vol de commissions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Capital One COF.N doit faire face à un procès intenté par des créateurs de médias sociaux qui affirment que l'extension gratuite du navigateur de la banque leur a volé leurs commissions de vente lorsque les consommateurs achetaient leurs produits et services.

Dans une décision rendue lundi soir, M. le juge Anthony Trenga, à Alexandria (Virginie), a déclaré que les créateurs alléguaient de manière plausible que Capital One savait ou aurait dû savoir qu'elle détournait leurs commissions en annulant les codes de suivi, tels que les cookies, qui indiquaient que les consommateurs avaient vu leur contenu.

Le recours collectif proposé concerne le marketing d'affiliation, dans le cadre duquel les créateurs promeuvent des contenus au moyen de liens qui apparaissent sur leurs plateformes et leurs canaux de médias sociaux et qui sont fournis par des marchands en ligne et des spécialistes du marketing tiers.

Les créateurs ont déclaré que l'extension de navigateur Capital One Shopping, utilisée par plus de 10 millions de personnes pour trouver des réductions, donnait l'impression, au moment du paiement, que les consommateurs avaient effectué des achats sur les sites des commerçants après avoir cliqué sur des liens de référence de la banque.

Selon eux, Capital One, dont le siège se trouve à McLean, en Virginie, a ainsi pu encaisser des millions de dollars de commissions que les blogueurs, les influenceurs, les YouTubers et d'autres créateurs avaient "légitimement gagnés."

M. Trenga a déclaré que les créateurs pouvaient faire valoir que Capital One s'était injustement enrichi, avait interféré avec leurs contrats et leur capacité à gagner de l'argent, et avait violé la loi fédérale sur la fraude et l'abus informatiques (Computer Fraud and Abuse Act). Il a rejeté une demande de conversion et quatre demandes de droit étatique.

Capital One a déclaré dans un communiqué: "Capital One Shopping ne remplace pas les cookies des commerçants affiliés et ne s'approprie pas illégalement les commissions. Nous ne sommes pas d'accord avec les allégations contenues dans la plainte et nous sommes impatients de nous défendre devant les tribunaux."

En demandant le rejet de la plainte, la banque avait déclaré qu'il appartenait aux commerçants de décider de l'attribution des commissions.

Elle a également déclaré que l'action en justice reflétait la frustration des créateurs du fait que les commerçants "ne partagent pas toujours leur point de vue selon lequel ils ont fait tout le travail."

Norman Siegel, avocat des créateurs, a déclaré qu'ils se réjouissaient de poursuivre leur action en justice.

Microsoft MSFT.O et PayPal PYPL.O font face à des litiges similaires concernant leurs extensions Microsoft Shopping et PayPal Honey.

Capital One est la sixième banque commerciale américaine en termes d'actifs, après avoir racheté Discover Financial Services en mai.

Elle a acquis son extension de navigateur lorsqu'elle a acheté la startup d'achat en ligne Wikibuy en 2018.

L'affaire est In re Capital One Financial Corp, Affiliate Marketing Litigation, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 25-00023.