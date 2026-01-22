 Aller au contenu principal
Capital One chute de 5 % après l'annonce de l'acquisition de Brex pour un montant de 5,15 milliards de dollars
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 22:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions de la banque américaine Capital One COF.N chutent de 5,08% à 222,75 dollars après la cloche

** La société annonce qu'elle va acquérir la société fintech Brex dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,15 milliards de dollars

** L'opération sera réalisée sur une base 50-50 en espèces et en actions

** La société affiche également un bénéfice par action ajusté de 3,86 $ au quatrième trimestre, contre des estimations de 4,11 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 15,58 millions de dollars, contre des estimations de 15,48 millions de dollars - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, le COF a augmenté de 16,9% au cours des 12 derniers mois

