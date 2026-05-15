Capital Group va ouvrir un bureau à Abu Dhabi

Capital Group projette d'établir son premier bureau au Moyen-Orient, au sein de l’Abu Dhabi Global Market. L’ouverture officielle est prévue d’ici à la fin de cette année, sous réserve des approbations réglementaires.

Le bureau d’Abu Dhabi prévu sera le trente-cinquième bureau mondial de Capital Group. Comme sur les autres marchés, l’intention est de se développer progressivement dans le temps, en accord avec les besoins des clients.

Benno Klingenberg-Timm, responsable institutionnel pour l’Europe et l’Asie, assumera en plus la responsabilité de directeur du bureau d’Abu Dhabi.

« L'établissement d’une présence à Abu Dhabi témoigne de notre engagement à nous rapprocher de nos partenaires commerciaux au Moyen-Orient, ainsi que de notre intention d’explorer de nouveaux investissements dans cette région dynamique », a commenté Mike Gitlin, président et directeur général de Capital Group.