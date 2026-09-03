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Capital Group recrute un directeur des systèmes d’information
information fournie par Agefi Asset Management 03/09/2026 à 08:00
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Capital Group a recruté Guillermo Veiga au poste de directeur des systèmes d’information (chief information officer). Il rejoindra la société en novembre, succédant à Marta Zarraga, qui partira à la retraite à la fin de l’année. Guillermo Veiga s’installera en Californie depuis Singapour, où il occupe actuellement le poste de group chief information and operations officer chez Standard Chartered Bank.

Né en Uruguay et élevé en Espagne, Guillermo Veigo a débuté sa carrière dans la technologie sur le terrain, avant d’occuper des postes de direction senior en Europe et en Asie chez Amazon Web Services, Cisco et Banco Santander.

« La technologie, la donnée et l’IA jouent un rôle toujours plus important dans notre capacité à offrir une gestion d’investissement d’excellence, à servir nos clients à l'échelle mondiale et à faire croître notre activité », a commenté Rob Klausner, directeur des opérations de Capital Group.

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