Capital B finalise exercice de 16 566 214 BSA 2025-01 en 2 366 602 actions

* Capital B a finalisé exercice de 16 566 214 BSA 2025-01 en 2 366 602 actions nouvelles pour 1,29 million EUR. * Droits attachés aux BSA 2025-01 devenus caducs le 10 avril 2026 à minuit, entraînant perte de valeur des bons non exercés. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Capital B SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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