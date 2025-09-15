CAPITAL B : Capital B confirme l'acquisition de 48 BTC pour 4,7 M EUR , la détention d'un total de 2 249 BTC et un 'BTC Yield' de 1 536,6% depuis le début de l'année

Réalisation définitive de l'augmentation de capital à 1,72 € par action, pour un montant de 1,8 M€, dans le cadre du contrat d'augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM, annoncée le 8 septembre 2025, permettant l'acquisition de 17 BTC pour 1,7 M€

Réalisation définitive de l'augmentation de capital à 1,69 € par action, pour un montant de 2,5 M€, intégralement souscrite par TOBAM Bitcoin Alpha Fund, annoncée le 8 septembre 2025, permettant l'acquisition de 24 BTC pour 2,4 M€

Réalisation définitive de la souscription par Fulgur Ventures de 1 250 000 actions ordinaires de la Société à 0,544 € par action, pour un montant de 0,7 M€, dans le cadre des mesures d'ajustement légales pour les porteurs d'OCA B-01 Tranche 1, annoncée le 8 septembre 2025, permettant l'acquisition de 7 BTC pour 0,7 M€

‘BTC Yield' de 1 536,6% depuis le début de l'année et de 19,4% depuis le début du trimestre

‘BTC Gain' de 614,6 BTC depuis le début de l'année et de 346,8 BTC depuis le début du trimestre

‘BTC € Gain' de 60,6 M€ depuis le début de l'année et de 34,2 M€ depuis le début du trimestre

Détention totale par le groupe de 2 249 BTC pour 206,3 M€ à 91 718 € par bitcoin

L'opération en cours, à savoir l'augmentation de capital souscrite par Adam Back à hauteur de 2,2 M€, pourrait permettre l'acquisition de ~18 BTC supplémentaires, portant la détention potentielle totale par la Société à 2 267 BTC

Puteaux, le 15 septembre 2025 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALCPB) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, confirme la réalisation définitive de l'augmentation de capital à 1,72 € par action, pour un montant de 1,8 M€, dans le cadre du contrat d'augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM, annoncée le 8 septembre 2025, permettant l'acquisition de 17 BTC pour 1,7 M€. Le Groupe annonce également la réalisation définitive de l'augmentation de capital à 1,69 € par action, pour un montant de 2,5 M€, intégralement souscrite par TOBAM Bitcoin Alpha Fund, annoncée le 8 septembre 2025, permettant l'acquisition de 24 BTC pour 2,4 M€. La Société annonce enfin la réalisation définitive de la souscription par Fulgur Ventures de 1 250 000 actions ordinaires de la Société à 0,544 € par action, pour un montant de 0,7 M€, dans le cadre des mesures d'ajustement légales pour les porteurs d'OCA B-01 Tranche 1, annoncée le 8 septembre 2025, permettant l'acquisition de 7 BTC pour 0,7 M€. Le Groupe atteint depuis le début de l'année un ‘BTC Yield' de 1 536,6%, un ‘BTC Gain' de 614,6 BTC, et un ‘BTC € Gain' de 60,6 M€. A ce jour, Capital B et sa filiale The Blockchain Group Luxembourg SA détiennent un total de 2 249 BTC pour une valeur totale d'acquisition de

206,3 M€ sur la base d'un prix moyen de 91 718 € par bitcoin. La Société renforce ainsi sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, tout en poursuivant le développement des activités opérationnelles de ses filiales. Une présentation expliquant la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur son site internet : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Réalisation d'opérations précédemment annoncées

Le 8 septembre 2025, la Société annonçait la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 1 756 053,50 euros (prime d'émission incluse), par émission de 1 019 000 actions ordinaires nouvelles au prix moyen de 1,7233 euros par action, dans le cadre du programme d'augmentations de capital de type « ATM » avec TOBAM. La Société confirme la réalisation définitive de l'opération, résultant en la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de TOBAM dans les proportions visées ci-après :

Investisseur Nombre d'actions Prix moyen arrondi

/ action (€) Montant (€) TOBAM Bitcoin Enhanced Fund 87 000 1,71 € 148 897,50 € TOBAM Bitcoin Alpha Fund 892 000 1,73 € 1 539 688 € TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund 40 000 1,69 € 67 468 € TOBAM BTC Linked and Blockchain Equity Fund - - - MDP - TOBAM Global Blockchain Equity Fund - - - TOTAL 1 019 000 1,72 € 1 756 053,50 €

Le 8 septembre 2025, la Société annonçait sa décision, faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée par l'assemblée générale des actionnaires en date du 10 juin 2025 aux termes de sa 12ème résolution, d'une émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de 1 500 000 actions ordinaires nouvelles de la Société, intégralement souscrites par TOBAM Bitcoin Alpha Fund, à un prix par action de 1,6867 euros, prime d'émission incluse.

La Société confirme la réalisation définitive de l'opération, résultant en la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de TOBAM Bitcoin Alpha Fund dans les proportions visées ci-après :

Investisseur Nombre d'actions Montant (€) TOBAM Bitcoin Alpha Fund 1 500 000 2 530 050 € TOTAL 1 500 000 2 530 050 €

Le 8 septembre 2025, la Société annonçait également la souscription par Fulgur Ventures de

1 250 000 actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 0,544 €, pour un montant global de 680 000 euros dans le cadre des mesures légales d'ajustement pour les porteurs d'OCA B-01 Tranche 1, comme décidé dans le cadre des termes et conditions des BSA 2025-01 et publié dans le communiqué du 7 avril 2025.

La Société confirme que les actions ordinaires de la Société ont été définitivement souscrites dans les proportions suivantes :

Investisseur Nombre d'actions Montant (€) Fulgur Ventures 1 250 000 680 000 TOTAL 1 250 000 680 000

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

L'incidence de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus sur la répartition du capital social de la Société est la suivante :

Situation au 15 sept. 2025 Base totalement diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 12 030 185 6.85% 20 298 953 6.04% Fulgur Ventures 10 000 000 5.69% 147 161 009 43.80% Adam Back 35 157 228 20.02% 37 412 138 11.14% TOBAM 11 542 727 6.57% 15 248 681 4.54% UTXO Management - 0.00% 7 999 210 2.38% Peak Hodl Ltd 2 500 000 1.42% 2 500 000 0.74% Public & Institutionnel 104 399 157 59.44% 105 329 656 31.35% TOTAL 175 629 297 100% 335 949 647 100%

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du communiqué, en y ajoutant les actions résultant (i) de la conversion de l'intégralité des OCA émises ou annoncées, (ii) de l'émission dans le cadre des mesures d'ajustement au profit des porteurs d'OCA Tranche 1 émises ou exercées à date, et (iii) de l'émission d'actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, dont le nombre s'élève à 1 880 000 à la date du présent communiqué et est intégrée dans la base totalement diluée des Dirigeants. La Société rappelle que le capital existant et la base totalement diluée n'incluent pas à date l'ajout potentiel d'actions à son capital social résultant (i) de la conversion des BSA 2025-01 émis comme annoncé le 7 avril 2025 ainsi que (ii) des mesures d'ajustement au profit des porteurs d'OCA Tranche 1 non exercées à date. La Société rappelle également que la base totalement diluée n'inclut pas les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscris à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM.

Par ailleurs, la Société rappelle l'ajout potentiel d'actions à son capital social résultant (i) de la conversion des BSA 2025-01 émis comme annoncé le 7 avril 2025, ainsi que (ii) des mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA.

La répartition de ces dernières, ajustée des BSA exercés à date ainsi que des mesures d'ajustement légales exercées ou annoncées, est la suivante :

Actionnaires Actions pouvant être émises au titre de l'exercice des

BSA 2025-01 non exercés ou annoncés à date Actions pouvant être émises au titre des mesures d'ajustement au profit des porteurs d'OCA non exercées ou annoncées à date Total Dirigeants 1 151 166 423 744 1 574 910 Fulgur Ventures 0 8 427 771 8 427 771 Adam Back 523 809 0 523 809 TOBAM 3 571 0 3 571 UTXO Management 0 530 559 530 559 Public & Institutionnel 5 306 067 0 5 306 067 TOTAL 6 984 613 9 382 074 16 366 687

Augmentation du nombre de bitcoins détenus par la Société

Capital B annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 48 BTC supplémentaires grâce au produit de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus, dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Banque Delubac & Cie (PSAN enregistré auprès de l'AMF), a assuré l'exécution de l'acquisition des BTC issus du produit des opérations d'augmentation de capital, et s'est vu confier leur conservation sécurisée via la solution technologique de la société suisse Taurus, un leader mondial dans les infrastructures pour actifs numériques.

Détail des acquisitions de BTC par le groupe :

Date retenue Nombre de BTC acquis Coût d'acquisition par BTC Total des BTC détenus Coût par BTC détenu Coût total des BTC détenus Valeur totale des BTC détenus 15 septembre 2025 48 98 575 € 2 249 91 718 € 206 273 769 € 221 695 332 € 11 août 2025 126 98 746 € 2 201 91 568 € 201 542 166 € 217 339 641 € 5 août 2025 62 99 889 € 2 075 91 133 € 189 100 187 € 207 269 347 € 28 juillet 2025 58 102 211 € 2 013 90 863 € 182 907 079 € 205 751 541 € 21 juillet 2025 22 101 112 € 1 955 90 526 € 176 978 818 € 197 674 331 € 14 juillet 2025 29 95 225 € 1 933 90 406 € 174 754 350 € 184 069 828 € 7 juillet 2025 116 92 175 € 1 904 90 332 € 171 992 827 € 175 501 059 € 30 juin 2025 60 91 879 € 1 788 90 213 € 161 300 535 € 164 280 027 € 23 juin 2025 75 91 792 € 1 728 90 155 € 155 787 783 € 158 616 662 € 17 juin 2025 182 93 264 € 1 653 90 081 € 148 903 379 € 154 165 568 € 2 juin 2025 624 96 447 € 1 471 89 687 € 131 929 311 € 141 874 161 € 22 mai 2025 227 93 518 € 847 84 706 € 71 746 119 € 79 209 857 € 26 mars 2025 580 81 550 € 620 81 480 € 50 517 503 € 50 560 770 € 4 décembre 2024 25 90 511 € 40 80 468 € 3 218 718 € 3 261 985 € 5 novembre 2024 15 63 729 € 15 63 729 € 955 941 € 1 223 244 €

Note : La valeur totale des BTC détenus est basée sur le coût d'acquisition par BTC de la dernière acquisition en date du présent communiqué.

La Société rappelle que l'opération en cours et précédemment annoncée, à savoir l'augmentation de capital souscrite par Adam Back à hauteur de 2,2 M€, pourrait permettre l'acquisition de

~18 BTC supplémentaires, portant la détention potentielle totale par la Société à 2 267 BTC.

Atteinte d'un ‘BTC Yield' de 1 536,6% depuis le début de l'année et de 19,4% depuis le début du trimestre

Le Groupe a atteint un ‘BTC Yield' de 1 536,6% depuis le début de l'année et de 19,4% depuis le début du trimestre. Les détails sont les suivants :

Depuis le début de l'année :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début de l'année 3 ‘BTC Gain' depuis le début de l'année ‘BTC € Gain' depuis le début de l'année 15 septembre 2025 2 249 175 629 297 334 949 647 671 1 536,6% 614,6 60 587 604 € 11 août 2025 2 201 163 110 297 331 180 647 664 1 519,5% 607,8 60 018 216 € 5 août 2025 2 075 156 767 494 326 958 884 634 1 446,3% 578,5 57 789 350 € 28 juillet 2025 2 013 156 767 494 325 180 839 619 1 409,8% 563,9 57 637 256 € 21 juillet 2025 1 955 155 133 905 323 547 250 604 1 373,2% 549,3 55 537 720 € 14 juillet 2025 1 933 135 400 845 320 990 295 602 1 368,3% 547,3 52 118 241 € 7 juillet 2025 1 904 134 661 845 320 251 295 594 1 348,8% 539,5 49 729 497 € 30 juin 2025 1 788 134 461 545 318 109 554 562 1 270,7% 508,3 46 701 530 € 23 juin 2025 1 728 130 170 510 316 207 689 546 1 231,7% 492,7 45 224 376 € 17 juin 2025 1 653 126 728 969 316 207 689 522 1 173,2% 469,3 43 765 888 € 2 juin 2025 1 471 108 862 920 299 355 400 491 1 097,6% 439,0 42 342 772 € 22 mai 2025 847 102 174 488 214 500 356 394 861,0% 344,4 32 206 732 € 26 mars 2025 620 93 384 449 186 413 170 332 709,8% 283,9 23 152 139 € 4 décembre 2024 40 93 384 449 95 264 449 41 141,2% 21,2 1 916 705 € 5 novembre 2024 15 85 051 121 85 051 121 17

Depuis le début du trimestre :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début du trimestre 3 ‘BTC Gain' depuis le début du trimestre ‘BTC € Gain' depuis le début du trimestre 15 septembre 2025 2 249 175 629 297 334 949 647 671 19,4% 346,8 34 184 150 € 11 août 2025 2 201 163 110 297 331 180 647 664 18,1% 324,5 32 044 262 € 5 août 2025 2 075 156 767 494 326 958 884 634 12,8% 229,1 22 881 299 € 28 juillet 2025 2 013 156 767 494 325 180 839 619 10,1% 181,3 18 535 546 € 21 juillet 2025 1 955 155 133 905 323 547 250 604 7,5% 133,6 13 510 891 € 14 juillet 2025 1 933 135 400 845 320 990 295 602 7,1% 127,3 12 118 307 € 7 juillet 2025 1 904 134 661 845 320 251 295 594 5,7% 101,8 9 384 129 € 30 juin 2025 1 788 134 461 545 318 109 554 562 69,3% 429,5 39 463 781 €

(1) Le nombre d'actions sur une base entièrement diluée comprend (i) le nombre total d'actions ordinaires en circulation, (ii) les actions qui seraient émises du fait de la conversion de l'intégralité des obligations convertibles en actions de la Société actuellement émises, (iii) les actions attribuées gratuitement. La Société précise que le nombre d'actions sur une base entièrement diluée est ajusté pour refléter uniquement les opérations réalisées définitivement à date (i.e., excluant les opérations en cours).

(2) Le nombre de BTC par action sur une base entièrement diluée est calculé en divisant le nombre total de BTC détenus par le nombre d'actions sur une base entièrement diluée à la fin de chaque période. Le résultat est ensuite exprimé en satoshis (sats) par action sur une base entièrement diluée, arrondi à l'entier inférieur. Il y a 100 000 000 sats dans 1 BTC. Chaque sat représente 0,00000001 BTC, la plus petite unité de bitcoin.

(3) Le BTC Yield ayant pour objectif d'illustrer la manière dont la Société finance l'acquisition de BTC sur une période donnée, le calcul du nombre d'actions sur une base entièrement diluée n'intègre pas les BSA non exercés, dans la mesure où ceux-ci n'apportent pas de financement à la Société et n'ont aucun impact sur les capitaux propres de la Société tant qu'ils ne sont pas exercés. La Société communiquera ultérieurement sur l'exercice de BSA et l'acquisition de BTC en résultant.

Informations importantes sur les KPIs ‘BTC Yield', ‘BTC Gain' et ‘BTC € Gain'

La Société utilise le ‘BTC Yield', le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' comme indicateurs de suivi de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. Ces indicateurs illustrent la manière dont la Société finance l'acquisition de bitcoin au cours d'une période donnée :

‘ BTC Yield' : indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ;

: indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ; ‘ BTC Gain ' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et

' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et ‘ BTC € Gain ' : indicateur représentant la valeur en euros du ‘BTC Gain' calculé en multipliant le ‘BTC Gain' par le coût d'acquisition en euros par BTC de la dernière acquisition de la période applicable. La Société a choisi la dernière acquisition de la période applicable pour déterminer le prix de marché du bitcoin dans le seul but de faciliter ce calcul illustratif.

Ces indicateurs seront communiqués périodiquement par la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, notamment de manière semestrielle et annuelle.

Lorsque la Société utilise ces KPIs, elle prend également en compte les diverses limites de ces outils, notamment le fait qu'ils ne reflètent pas les dettes et autres passifs et créances sur les actifs de la Société, qui seraient de rang supérieur par rapport aux capitaux propres, et que ces indicateurs supposent que toutes les dettes seront refinancées ou, dans le cas des instruments de dette convertible de la Société (ou de ses filiales), convertis en actions ordinaires conformément à leurs conditions respectives.

En outre, le ‘BTC Yield' n'est pas, et ne doit pas être compris comme une mesure de performance opérationnelle ou une mesure financière ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Yield' n'est pas équivalent au « rendement » dans le contexte financier traditionnel. Il ne s'agit pas d'une mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ni d'une mesure du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, ni d'un retour sur investissement sur ses détentions de bitcoin, ni d'aucune autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas, et ne doivent pas être compris comme des mesures de performance opérationnelle ou des mesures financières ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas équivalents à un « gain » dans le contexte financier traditionnel. Ils ne sont pas non plus des outils de mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ou des mesures du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, le retour sur investissement sur ses détentions de Bitcoin, ou toute autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Il convient également de souligner que le ‘BTC € Gain' ne représente pas un gain de la juste valeur ( fair value ) des détentions de Bitcoin de la Société, et que le ‘BTC € Gain' peut être positif pendant les périodes où la Société a subi une baisse de la juste valeur de ses détentions de bitcoin.

Le cours des actions ordinaires de la Société dépend de nombreux facteurs autres que la quantité de bitcoins que la Société détient et du nombre d'actions émises ou à émettre ; par conséquent, la valeur de marché des actions de la Société peut se négocier avec une décote ou une prime par rapport à la valeur de marché des bitcoins que la Société détient. Ni le ‘BTC Yield', ni le ‘BTC Gain' ni le ‘BTC € Gain' ne sont indicatifs ou prédictifs du cours des titres de la Société.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier annuel 2024, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

* * *

