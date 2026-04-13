CAPITAL B : Capital B annonce le début des négociations actives de ses actions sur le marché US OTCID sous le code mnémonique CPTLF

Finalisation du processus de cotation active et d'accessibilité du code mnémonique CPTLF sur le marché américain OTCID, à la suite de la validation par la FINRA au titre de la Rule 211

Passage du marché expert « unsolicited quote only » vers une cotation active par les intermédiaires financiers élargissant significativement l'accessibilité et la négociabilité pour les investisseurs américains

Ouverture en cours de l'accès à CPTLF en cotation active auprès d'intermédiaires financiers de premier plan. Les investisseurs peuvent également contacter directement leur intermédiaire financier pour exprimer leur intérêt et demander l'accès au titre CPTLF

Absence d'émission de nouveaux titres dans le cadre de cette cotation, les teneurs de marché acquérant des actions existantes de la Société sur Euronext Growth en les rendant accessibles à la négociation aux États-Unis

Etape s'inscrivant dans la stratégie de développement international, d'accessibilité et de liquidité du titre, notamment sur le marché américain

Renforcement du positionnement de Capital B au cœur des marchés de capitaux internationaux, en ligne avec sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Puteaux, le 13 avril 2026 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, annonce la finalisation du processus de cotation et d'accessibilité de son code mnémonique CPTLF sur le marché US OTCID, à la suite de la validation par la FINRA au titre de la Rule 211, permettant désormais à des intermédiaires financiers d'initier et de publier des cotations actives sur le titre. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Finalisation du processus de cotation active et d'accessibilité de son code mnémonique CPTLF sur le marché US OTCID

Le 9 juillet 2025, la Société annonçait être engagée dans les dernières étapes du processus de cotation sur le marché US OTCID, un compartiment d'OTC Markets Group.

Le 29 juillet 2025, la Société annonçait la cotation de son code mnémonique US CPTLF, alors référencé en statut “unsolicited quote only”, impliquant que des cotations pouvaient être publiées de manière limitée par certains intermédiaires, sans qu'un processus formel de validation réglementaire n'ait encore été complété. Dans ce cadre, le titre était échangeable, mais la liquidité, la visibilité et l'accessibilité du titre à toutes les catégories d'investisseurs demeuraient restreintes, en l'absence d'autorisation permettant une animation large et structurée du marché. L'obtention de la validation au titre de la Rule 211 auprès de la FINRA constituait ainsi une étape nécessaire afin de permettre une accessibilité significativement accrue du titre aux investisseurs américains.

La Société annonce ce jour avoir obtenu la validation de son dossier au titre de la Rule 211 auprès de la FINRA, marquant l'aboutissement du processus permettant une cotation active et liquide de son titre CPTLF sur le marché américain OTCID. Cette validation réglementaire constitue une étape essentielle dans la mise en accessibilité du titre auprès des investisseurs américains.

Plus précisément, cette autorisation signifie que les intermédiaires financiers sont désormais habilités à initier et publier des cotations actives sur le titre CPTLF, permettant par conséquent une accessibilité significativement accrue et la négociabilité du titre pour un large éventail d'investisseurs, via les plateformes de courtage donnant accès aux titres cotés sur les marchés OTC.

Par ailleurs, la Société indique avoir engagé des conversations auprès de courtiers internationaux de premier plan, dont Charles Schwab, en vue de faciliter l'accès au titre pour les investisseurs américains. Ces démarches visent à augmenter les canaux d'exécution disponibles et à accélérer le développement d'une liquidité accrue et profonde du titre sur le marché. La Société précise que la cotation active de CPTLF peut être demandée par l'investisseur auprès de son courtier de référence.

La Société rappelle que l'opération ne donne lieu à aucune émission de nouveaux titres ni à une opération financière. Dans le cadre de cette cotation, les teneurs de marché acquièrent des actions existantes de la Société sur Euronext Growth en les rendant accessibles à la négociation aux États-Unis, via un ticker spécifique accessible via les courtiers traditionnels US, une cotation en dollar américain, et un mécanisme de règlement-livraison intégré aux standards du marché local.

Les sociétés négociées sur le marché OTCID sont tenues de respecter des critères spécifiques en matière de divulgation, incluant notamment la certification annuelle ponctuelle de la gestion financière et des informations de profil à jour. Ces exigences fondamentales garantissent que les investisseurs, courtiers, régulateurs et fournisseurs de données basés aux États-Unis peuvent se fier à des informations précises et actualisées provenant des émetteurs de titres. OTCID permet actuellement la négociation de plus de 1 200 titres, est compatible avec les normes financières d'Euronext Growth, selon lesquelles la Société établit ses rapports, et inclut la présence d'entreprises cotées françaises et européennes majeures (Air France-KLM, Nestlé, Intesa Sanpaolo, etc).

« Cette avancée traduit la volonté stratégique de la Société d'étendre sa présence globale et sa liquidité sur les marchés de capitaux internationaux, en particulier aux États-Unis, s'inscrivant sur le long terme dans sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, première en Europe et de tout premier plan à l'échelle mondiale, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps » – déclare Alexandre Laizet, Directeur de la Stratégie Bitcoin chez Capital B.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport financier semestriel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

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A propos de Capital B (FR : ALCPB | US : CPTLF)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique FR : ALCPB

Code Mnémonique US OTCID : CPTLF

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



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