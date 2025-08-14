Capgemini sous ses moyennes clés et proche du support
14/08/2025
La dynamique se situe en zone de survente, signe d'un reflux avancé où les flux vendeurs conservent l'initiative. Cette configuration s'inscrit dans un mouvement ordonné de creux et sommets descendants, sans signal d'essoufflement visible à ce stade.
Le support à 120,40 EUR constitue la zone charnière à défendre ; une rupture ouvrirait la voie à un approfondissement de la correction. À l'opposé, la résistance à 135,10 EUR reste le premier obstacle capable de contenir tout rebond technique.
Le biais demeure orienté à la baisse tant que les cours restent sous ces moyennes mobiles et sous la résistance précitée. L'invalidation de ce scénario passerait par un franchissement franc de 135,10 EUR, condition nécessaire pour restaurer un potentiel haussier à court terme.
Valeurs associées
|123,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
