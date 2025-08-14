 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capgemini sous ses moyennes clés et proche du support
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 10:25

(Zonebourse.com) - En recul de 12,1% sur un mois et de 21,9% depuis le début de l'année, le titre Capgemini poursuit sa séquence de consolidation. Les cours évoluent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, ce qui traduit la persistance d'une pression vendeuse structurée.

La dynamique se situe en zone de survente, signe d'un reflux avancé où les flux vendeurs conservent l'initiative. Cette configuration s'inscrit dans un mouvement ordonné de creux et sommets descendants, sans signal d'essoufflement visible à ce stade.

Le support à 120,40 EUR constitue la zone charnière à défendre ; une rupture ouvrirait la voie à un approfondissement de la correction. À l'opposé, la résistance à 135,10 EUR reste le premier obstacle capable de contenir tout rebond technique.

Le biais demeure orienté à la baisse tant que les cours restent sous ces moyennes mobiles et sous la résistance précitée. L'invalidation de ce scénario passerait par un franchissement franc de 135,10 EUR, condition nécessaire pour restaurer un potentiel haussier à court terme.

Valeurs associées

CAPGEMINI
123,1000 EUR Euronext Paris -0,28%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

