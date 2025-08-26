 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 422,19
-0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Capgemini signe un accord pour l’acquisition de Cloud4C en Inde
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 07:10

Le groupe français de services informatiques Capgemini CAPP.PA a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de l’acquisition de Cloud4C, fournisseur indien de services cloud, et dit viser une finalisation de l'opération dans les prochains mois.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CAPGEMINI
123,900 EUR Euronext Paris -2,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre François Bayrou lors d'une conférence de presse à Paris le 25 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Bayrou en mission impossible face à une chute plus probable que jamais
    information fournie par AFP 26.08.2025 07:20 

    François Bayrou entame mardi devant la CFDT une opération de la dernière chance pour tenter d'arracher la survie de son gouvernement, plus que jamais menacé d'être renversé par les oppositions lors du vote de confiance du 8 septembre qui inaugure une nouvelle période ... Lire la suite

  • Tennis : Open de Cincinnati
    Tennis: Garcia battue au premier tour de l'US Open pour le dernier match de sa carrière
    information fournie par Reuters 26.08.2025 07:11 

    NEW YORK (Reuters) -La Française Caroline Garcia a disputé lundi le dernier match de sa carrière professionnelle lors de sa défaite au premier tour de l'US Open face à la Russe Kamilla Rakhimova (6-4, 4-6, 6-3). La Lyonnaise de 31 ans avait annoncé en mai, peu ... Lire la suite

  • Le logo de Korean Air
    Korean Air devrait annoncer une commande d'une centaine de Boeing
    information fournie par Reuters 26.08.2025 07:04 

    WASHINGTON (Reuters) -Korean Air devrait annoncer lundi une commande d'environ 100 Boeing alors que le président sud-coréen Lee Jae-myung est en visite à Washington, ont déclaré des sources à Reuters. La commande, la plus importante de l'histoire du transporteur ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 26.08.2025 06:33 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * EIFFAGE ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank