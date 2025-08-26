Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Capgemini signe un accord pour l’acquisition de Cloud4C en Inde
26/08/2025
Le groupe français de services
informatiques Capgemini
CAPP.PA
a annoncé lundi avoir signé un
accord en vue de l’acquisition de Cloud4C, fournisseur indien de
services cloud, et dit viser une finalisation de l'opération
dans les prochains mois.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
