Capgemini, Sanofi, Eramet... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Advicenne

Advicenne a annoncé l'inscription, en France, du Sibnayal, son médicament pour traiter une maladie rénale rare appelée l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux et agréés à l'usage des collectivités et divers services public.

Baikowski

Au cours de l'exercice 2025, Baikowski a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 50,7 millions d'euros, en croissance de 6,3%, ou de 9% à taux de change constants.

Cafom

Cafom a publié des comptes mitigés pour l'exercice 2024-2025. Sur cette période, le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros.

Capgemini

Pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par la révélation de la signature d'un contrat entre une de ses filiales et l'agence américaine de contrôle de l'immigration ICE, Capgemini a décidé de céder l'entité concernée, CGS (Capgemini Government Solutions).

Entech

Entech annonce un contrat d''environ 5 millions d'euros avec TotalEnergies pour la construction en Guadeloupe d'un système de stockage de 8 MW/8 MWh raccordé à un parc éolien composé de 10 éoliennes, projet dont la mise en service est prévue au 1er semestre 2027.

Europlasma

Europlasma a annoncé, que dans le cadre d'un appel d'offres international, sa filiale Valdunes Industries a été sélectionnée par une société américaine pour la fourniture de roues de train. Le montant du contrat s'élève à près de 4,3 millions de dollars, soit environ 3,6 millions d'euros.

Eramet

Le conseil d'administration d'Eramet a mis un terme avec effet immédiat au mandat de son directeur général, Paulo Castellari, en raison de divergences sur les modes de fonctionnement. Réuni dimanche 1er février, l'organe a évoqué des désaccords avec l'exécutif, sans en préciser la nature.

Riber

Riber dévoile un chiffre d'affaires annuel 2025 de 40,3 millions d'euros, en repli de 2% mais conforme aux objectifs annoncés, une croissance de 7% au 2e semestre ayant en grande partie compensé une chute de 22% observée sur les 6 premiers mois de l'année.

Sanofi

Sanofi annonce que son venglustat a atteint le critère d'évaluation principal et 3 des 4 critères d'évaluation secondaires clés chez les patients présentant des manifestations neurologiques de la maladie de Gaucher de type 3 (MG3), dans son étude LEAP2MONO.

Séché Environnement

Séché Environnement a constaté " un quatrième trimestre en ligne avec les tendances apparues au cours de l'été, caractérisées en France par le recul de certaines activités d'économie circulaire tandis que la plupart des autres périmètres géographiques confirment leur dynamique de croissance et de rentabilité ".