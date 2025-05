CapGemini : revient tester la résistance des 148E information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - CapGemini poursuit la reprise en 'V' amorcée sur 112,6E et revient tester la résistance des 148E du 13 au 28 mars, niveau qui était le 1er objectif court terme.

Le suivant se situe vers 157,7E et coïncide avec le 'pic' du 6 mars dernier.







Valeurs associées CAPGEMINI 148,6000 EUR Euronext Paris +2,80%