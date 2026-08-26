CapGemini : retour sur 105,65 EUR

CapGemini ricoche sous 111,4 EUR et le cours est de retour sur 105,65 EUR.
En cas d'enfoncement, le titre devrait s'en aller tester les 96,7 EUR (plancher du 13 au 15 mai) ou 96,2 EUR (plancher des 26 et 27 mars).
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Le président du Medef a déploré l'idée "baguette magique" défendue par le banquier d'affaires, qui a affiché ses convergences avec LFI en plaidant pour l'annulation d'une partie de la dette française. "C'est la baguette magique, c'est la pierre philosophale, c'est ... Lire la suite
Dix crocodiles du Nil sont nés dans la Drôme sans intervention humaine, une éclosion naturelle "inédite" rendue possible par la chaleur accumulée dans les sols durant l'été caniculaire, a indiqué mercredi à l'AFP le directeur de la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte. ... Lire la suite
Jean-Marc Jancovici, expert de la transition climatique, a annoncé mercredi la mise en place à l'occasion de la campagne présidentielle, d'une assemblée de 150 personnes tirées au sort destinée à "donner de la voix aux citoyens" sur de "grands choix engageant l'avenir ... Lire la suite
Au milieu des décombres, pompiers, habitants et volontaires s'activent mercredi, après le passage d'une tornade d'une rare intensité, pour déblayer, sécuriser et protéger les plus de 300 maisons endommagées, dont 102 sont détruites dans le village de Pomas, dans ... Lire la suite
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