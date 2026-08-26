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CapGemini : retour sur 105,65 EUR
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 11:20
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CapGemini ricoche sous 111,4 EUR et le cours est de retour sur 105,65 EUR.

En cas d'enfoncement, le titre devrait s'en aller tester les 96,7 EUR (plancher du 13 au 15 mai) ou 96,2 EUR (plancher des 26 et 27 mars).

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CAPGEMINI
106,7500 EUR Euronext Paris -2,42%
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2 commentaires

  • 12:03

    Mon "intuition" me dit que le titre va retourner vers les 108 d'ici la fin de la journée...

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