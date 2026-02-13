Capgemini-Résultat d'exploitation en baisse mais marge opérationnelle conforme en 2025

(Au § 3, bien lire que le CA a dépassé l'objectif à taux de change constants)

Capgemini CAPP.PA a déclaré vendredi un résultat d’exploitation en baisse pour l'exercice 2025, tandis que sa marge opérationnelle est ressortie en ligne avec l'objectif.

Le groupe français de services informatiques a fait état d'un résultat d’exploitation en baisse de 6,7% sur un an, à 2,20 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires ressort à 22,47 milliards d'euros, en hausse de 1,7% sur un an et de 3,4% à taux de change constants, dépassant ainsi l'objectif relevé en octobre à une fourchette de 2,0% à 2,5%.

La marge opérationnelle, s'établissant à 13,3%, est quant à elle conforme à l'objectif fixé entre 13,3% à 13,4%.

