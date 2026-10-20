Capgemini renouvelle son mécénat en faveur de la recherche en IA

Mécène fondateur de Hi! PARIS, Capgemini annonce le renouvellement, pour trois années supplémentaires, de son mécénat en faveur de ce centre de recherche en intelligence artificielle et en science des données, créé en 2020 par l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) et HEC Paris.

Depuis la création de Hi! PARIS, Capgemini a contribué aux quatre domaines d'intervention du centre : la recherche, la formation, l'innovation et l'impact sociétal. Ce renouvellement prévoit le développement de deux programmes de recherche consacrés à l'IA appliquée à la défense et aux enjeux de compétitivité et de souveraineté.

La première initiative, consacrée à l'IA appliquée à la défense, mobilisera notamment les expertises de l'Ecole polytechnique et de l'ENSTA, deux écoles membres de l'Institut Polytechnique de Paris, autour de l'intelligence artificielle embarquée sur plusieurs drones et robots interagissant entre eux et contrôlés par l'humain.

Le second programme de recherche, porté par HEC Paris, étudiera l'impact des technologies de l'IA et de la science des données sur la compétitivité et l'autonomie stratégique des entreprises. Il analysera en particulier la manière dont l'automatisation, la sous-traitance et les dépendances technologiques redéfinissent les frontières de l'entreprise.

Ces deux programmes viennent compléter les collaborations déjà engagées entre les équipes de Capgemini et la communauté scientifique de Hi! PARIS, tout en poursuivant les initiatives en matière de formation, d'innovation et de diffusion des connaissances. Hi! PARIS a été labellisé cluster d'excellence en IA dans le cadre de France 2030.