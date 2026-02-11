 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Capgemini renforce son partenariat stratégique avec Microsoft
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 09:20

Capgemini annonce renforcer son partenariat stratégique avec Microsoft, pour proposer aux clients "un modèle de services cloud complet, pleinement intégré et géré, conçu pour apporter la souveraineté, la conformité et la continuité d'activité à chaque stade de la transformation numérique".

Dans ce cadre, le groupe français de services informatiques prévoit de fournir des solutions souveraines de bout en bout aidant les clients à accélérer leur adoption du portefeuille cloud souverain et des technologies d'IA innovantes du groupe américain.

"S'appuyant sur l'expérience sectorielle profonde de Capgemini et sur les capacités de cloud de Microsoft, la collaboration donnera aux dirigeants des options claires, une perspective expérimentée et de la confiance pour innover de façon sûre et responsable", poursuit-il.

Avec ce partenariat, Capgemini a l'intention de constituer des solutions spécifiquement dédiées à de nombreux secteurs tels que les services financiers, le secteur public, la défense, les télécoms, les sciences de la vie, l'industrie et l'infrastructure critique nationale.

Valeurs associées

CAPGEMINI
109,1000 EUR Euronext Paris -3,96%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank