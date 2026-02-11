Capgemini renforce son partenariat stratégique avec Microsoft
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 09:20
Dans ce cadre, le groupe français de services informatiques prévoit de fournir des solutions souveraines de bout en bout aidant les clients à accélérer leur adoption du portefeuille cloud souverain et des technologies d'IA innovantes du groupe américain.
"S'appuyant sur l'expérience sectorielle profonde de Capgemini et sur les capacités de cloud de Microsoft, la collaboration donnera aux dirigeants des options claires, une perspective expérimentée et de la confiance pour innover de façon sûre et responsable", poursuit-il.
Avec ce partenariat, Capgemini a l'intention de constituer des solutions spécifiquement dédiées à de nombreux secteurs tels que les services financiers, le secteur public, la défense, les télécoms, les sciences de la vie, l'industrie et l'infrastructure critique nationale.
Valeurs associées
|109,1000 EUR
|Euronext Paris
|-3,96%
