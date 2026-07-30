Capgemini relève son objectif de croissance pour 2026

A l'occasion de sa publication semestrielle, Capgemini annonce relever son objectif de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants pour l'ensemble de 2026, à environ 8,5% à 9,0%, contre environ 6,5% à 8,5% précédemment.

Néanmoins, le groupe de services informatiques laisse inchangés ses autres objectifs annuels, à savoir une marge opérationnelle comprise entre 13,6% et 13,8%, ainsi qu'une génération de free cash flow organique d'environ 1,8 à 1,9 MdEUR.

Au titre du 1er semestre 2026, Capgemini a vu son résultat net part du groupe chuter de 31,3% à 498 MEUR, mais sa marge opérationnelle s'est accrue de 9,3% à 1 506 MEUR, soit 12,5% du chiffre d'affaires, en hausse de 10 points de base.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12 082 MEUR, en hausse de 8,8% sur un an en données publiées. Hors effets de change de 2,5 points, la croissance ressort à 11,3%, "reflétant de solides tendances sous-jacentes et la contribution des acquisitions".

Capgemini revendique aussi des prises de commandes solides de 12 602 MEUR au 1er semestre, avec un ratio book-to-bill de 1,04. Les prises de commandes au 2e trimestre ont progressé de 9,2% pour représenter un ratio book-to-bill solide de 1,07.