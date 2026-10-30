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Capgemini relève à nouveau ses perspectives, porté par l'IA
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 07:25

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Le logo de Capgemini est visible à l'entrée du siège social de l'entreprise à Paris

Le logo de Capgemini est visible à l'entrée du siège social de l'entreprise à Paris

Capgemini a ‌relevé vendredi ses objectifs financiers annuels, l'entreprise ​française de services informatiques citant dans un communiqué la dynamique commerciale et les "gisements de valeurs" ​créés par l'intelligence artificielle, confortant son positionnement dans le ​déploiement de cette nouvelle ⁠technologie.

Le groupe anticipe désormais une croissance à ‌taux de change constants du chiffre d’affaires comprise entre 9,0% et 9,5%, ​contre 8,5% ‌à 9% précédemment. Le chiffre d’affaires ⁠du troisième trimestre s'est établi à 6,07 milliards d’euros, en hausse de 11,7% à ⁠taux de ‌change constants.

Aiman Ezzat, directeur général de ⁠Capgemini, a déclaré dans le communiqué que ‌la statégie du groupe "axée sur ⁠les nouveaux gisements de valeur créés par ⁠l’IA, porte ‌ses fruits".

"Dans un environnement de marché inchangé, ​nous maintenons une ‌forte dynamique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, et avons ​enregistré une nette accélération en France." a-t-il ajouté.

Les prises de commandes ⁠se sont quant à elles élevées à 5,4 milliards d’euros au 3ème trimestre, en hausse de 3,4% sur un an à taux de change constants.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

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