Capgemini recule en Bourse, les objectifs à moyen-terme ne convainquent pas

(Actualisé tout du long avec cours de Bourse, commentaires d'analystes, détails et précisions)

Capgemini CAPP.PA recule en Bourse mercredi, les perspectives à moyen terme de l'entreprise française de services informatiques, qui mise sur son positionnement autour de l'intelligence artificielle (IA) pour stimuler la croissance, n'ayant pas convaincu les investisseurs.

Le groupe a annoncé, à l'occasion de sa journée investisseurs, viser une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 5,5% à 7,5% à taux de change constants de 2025 à 2028.

Il a ajouté dans un communiqué tabler sur un free cash flow (FCF) organique cumulé supérieur à 6 milliards d'euros sur 2026-2028 et prévoir de porter son résultat d'exploitation avant charges liées aux acquisitions à 12,1%-12,3% du chiffre d'affaires entre 2025 et 2028.

Capgemini mise par ailleurs sur une progression de la marge portée par la création de valeur client liée à l’IA, citant notamment l'impact de l’acquisition de WNS annoncée en juillet et finalisée en octobre.

À la Bourse de Paris, l'action, qui a perdu près de 26% depuis le début de l'année, reculait de 3,5% à 100,8 euros vers 08h35 GMT, tandis le CAC 40 .FCHI avançait de 0,53% au même moment.

Dans une note, les analystes de Jefferies font état d'objectifs globalement en ligne avec leurs prévisions, tout en déclarant que les récentes réactions des investisseurs suggèrent que le meilleur catalyseur pour les valeurs liées à l'IA serait l'accélération des tendances au niveau sectoriel plutôt que les messages spécifiques à l'entreprise.

L'OBJECTIF DE FCF DÉÇOIT

"Le débat qui s'engage aujourd'hui parmi les investisseurs portera sans doute sur la question de savoir s'il est préférable de privilégier l'amélioration des marges (plutôt que de miser sur une croissance plus rapide)", écrivent-ils, s'interrogeant également sur l'absence de dynamique du FCF disponible par rapport aux prévisions.

Selon les analystes de JP Morgan, l'objectif de FCF semble se situer en-deçà du consensus Bloomberg, le courtier attendant la présentation de Capgemini, prévue à 12h15 GMT, pour obtenir des précisions sur "la trajectoire de croissance, l'évolution des marges entre les activités existantes et les nouvelles activités pour la période 2026-2028, le nouveau cadre de rentabilité et la conversion du flux de trésorerie disponible".

Dans un communiqué, le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat, a indiqué que le positionnement du groupe sur l'IA s'appuie sur "une connaissance approfondie des enjeux métiers propres à chaque secteur avec des capacités uniques".

"Au-delà de l’IA, nous bénéficierons également de notre solide positionnement sur des marchés en forte croissance tels que la souveraineté et la défense", a-t-il ajouté.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2026 comme annoncés mi-février.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)