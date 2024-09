Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: plus forte hausse du CAC, BofA passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le titre Capgemini enregistre mardi la plus forte progression du CAC 40 et la seconde meilleure performance de l'indice STOXX Europe 600, à la faveur d'un changement de recommandation de Bank of America.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire estime que les risques qu'il avait pu identifier au mois de juin, à savoir une possible révision à la baisse des objectifs du groupe, sont désormais passés suite à l'avertissement sur résultats lancé au mois de juillet.



De son point de vue, la perspective d'une croissance comprise entre -1,6% et +3,6% pour 2024/2025 lui semble beaucoup plus réaliste que la prévision de 0,7%/+6,7% qui étai envisagée à l'époque.



BofA ajoute que la valorisation du titre est en outre revenue, dans l'intervalle, à des niveaux bien plus attrayants en comparaison des principaux comparables du secteur, en évoluant à des plus bas de plusieurs années.



A long terme, l'analyste dit continuer à apprécier le positionnement du groupe français sur le marché de la transformation numérique et sur celui de l'IA générative.



Il ajoute que les tendances actuelles dans les secteurs des services informatiques et des logiciels d'entreprise, tout comme l'évolution des PMI mondiaux, laissent entrevoir une reprise de l'activité.



Dans ce contexte, le professionnel relève son conseil sur le titre de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 209 à 250 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 38%.



Peu avant 16h00, le titre Capgemini s'envolait de presque 0,7% contre un repli de 0,1% pour le CAC 40, ramenant l'évolution du titre dans le vert (+1,1%) depuis le début de l'année.





Valeurs associées CAPGEMINI 190,00 EUR Euronext Paris +5,29%