Capgemini : plonge de -5% vers 138,3E information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 13:36









(CercleFinance.com) - Capgemini -toujours ancré dans un canal de repli moyen terme depuis le zénith des 227E de mi-mars 2024- plonge de -5% vers 138,3E et pulvérise le plancher des 143,25E du 4 mars dernier.

Ceci libère un potentiel de repli de -10% vers 129E, ex-zénith du 4 janvier 2021... mais une division par 2 du cours depuis 1 an se profile : objectif 113,5E (qui n'est plus si lointain).





