Capgemini: les actionnaires de WNS approuvent l'opération de rachat
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 09:25
Des actionnaires représentant 99,9% du capital ont voté en faveur du projet de rapprochement, bien au-dessus du seuil de 75% nécessaire au feu vert de la transaction, selon le décompte publié par WNS à l'issue de la réunion.
Le rachat de WNS par Capgemini, annoncé début juillet, doit donner naissance à un leader mondial des opérations intelligentes basées sur l'IA agentique, une technologie qui permet la réalisation de tâches opérationnelles et répétitives de manière autonome.
A la suite de cette approbation, l'opération reste uniquement conditionnée à l'obtention d'autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, ce qui laisse entrevoir sa finalisation d'ici la fin de l'année, précise Capgemini dans un communiqué.
Valeurs associées
|121,6000 EUR
|Euronext Paris
|+0,12%
