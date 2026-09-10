Capgemini lance son 13e plan d'actionnariat salarié

Capgemini annonce le lancement de son 13e plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan). Ce plan est proposé à environ 97% des employés du groupe et vise à associer les collaborateurs au développement et à la performance du prestataire mondial de services informatiques. Il se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés de Capgemini et portant sur un maximum de 3 000 000 d'actions (représentant 1,77% du capital existant).

Le plan ESOP de 2021 arrivant à échéance en fin d'année, ce 13e plan contribuera à maintenir le niveau de l'actionnariat salarié autour de 8% du capital social de Capgemini SE.

A l'instar de 2025, le conseil d'administration de Capgemini SE réuni les 10 et 11 juin 2026 a décidé d'autoriser une enveloppe dédiée de rachat d'actions, distincte du programme de rachat pluriannuel de 2 milliards d'euros annoncé le 30 juillet 2025. Cette enveloppe pourra être utilisée dans un délai de 12 mois pour neutraliser tout ou partie de l'effet dilutif de cette augmentation de capital.

Selon le calendrier prévu, la période de réservation sera ouverte du 11 au 30 septembre 2026 (inclus) et sera suivie d'une période de souscription/rétractation du 10 au 13 novembre 2026 (inclus). Le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé le 5 novembre 2026 et l'augmentation de capital sera réalisée le 17 décembre 2026.

Les salariés pourront souscrire des actions Capgemini dans le cadre de formules de souscription dites "à effet de levier" et sécurisées. Ces formules permettront aux salariés de bénéficier, pendant la durée d'indisponibilité des titres, d'une garantie du montant qu'ils auront investi dans le cadre de l'opération. Les droits de vote seront exerçables par le détenteur, lequel sera en fonction de la formule et du contexte un FCPE d'actionnariat, les salariés en direct et/ou l'établissement financier structurant l'offre ou ses contreparties.

La mise en place de l'offre à effet de levier et sécurisée implique de la part de l'établissement financier structurant l'offre (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) des opérations de couverture sur les marchés et hors marchés, au moyen d'achats et/ou de ventes d'actions, d'achat d'options d'achat et/ou de toutes autres transactions, à tout moment, y compris pendant la période de fixation du cours de référence, soit du 8 octobre au 4 novembre 2026, et pendant toute la durée de l'opération, soit jusqu'au 17 décembre 2031.