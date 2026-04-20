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Capgemini: investissements reindustrialisation chutent à 2,5 billions $ en 2026, selon étude
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 17:45

* Capgemini Research Institute observe entrée reindustrialisation dans phase plus sélective en Europe et aux États-Unis, 73% grandes organisations disposant stratégie en place ou en développement, contre 59% en 2024. * Investissements planifiés sur trois ans reculent à près de 2,5 billions $ en 2026, contre 4,7 billions $ en 2025, signalant bascule vers modèles plus sobres en capital. * Décisions privilégient bénéfices stratégiques, 86% des organisations mettant en avant accès aux marchés ou résilience des chaînes d’approvisionnement. * Exécution s’appuie davantage sur technologies avancées, 87% prévoyant d’investir dans IA, automatisation ou jumeaux numériques pour compenser surcoûts de production. * Rééquilibrage régional se précise, 64% des organisations en Europe continentale citant friendshoring, tandis que investissements de reshoring aux États-Unis montent à 48% en 2026 contre 30% en 2025. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Capgemini SE published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604201145OMX_____CNEWS_EN_GNW1001176832_en) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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