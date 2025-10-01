Capgemini fait l'acquisition de SEIMAF

(AOF) - Capgemini a annoncé l’acquisition de 100 % du capital de SEIMAF, un groupe d’ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement et de l’industrie, et spécialisé dans le nucléaire. Cette société fondée en 1994 et basée à Paris dispose d’une équipe de plus de 100 ingénieurs et techniciens opérant en France, au Royaume-Uni et en Roumanie. Ces derniers accompagnent leurs clients dans leurs processus d’amélioration de la productivité dans les domaines de l’installation générale et de la conception mécanique.

Angélique Lallouet, directrice exécutive de Capgemini Engineering en France, explique : " Nous avons de nombreux clients industriels en commun. Cette acquisition est donc parfaitement alignée avec les activités de Capgemini et renforce le statut du Groupe en tant que partenaire stratégique de confiance auprès des organisations industrielles mondiales. L'expertise de SEIMAF vient renforcer le savoir-faire de nos équipes d'ingénierie et de conception, ce qui permettra à nos clients de tirer pleinement parti de la transition énergétique alors que nous entrons dans une ère de croissance de l'industrie alimentée par une énergie efficace et durable ".

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 22,1 Mds€ réalisés à 28 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Uni & Irlande, 31 % dans le reste de l’Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 62 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 9 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,7 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Dominique Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation du portefeuille d’offres en 3 domaines : les « playing fields » (industrie intelligente, « customer first », gestion de l’entreprise), les piliers (cloud, data et IA) et les catalyseurs (cybersécurité et développement durable),

- volontarisme dans l’IA générative (6 % des commandes) avec 2 Mds€ investis entre 2023 et 2026, avec 350 projets en cours de réalisation et 2000 opportunités en suivi : après l’acquisition de Quantmetry et les partenariats avec Google et Microsoft, montée à 60 000 personnes des effectifs Data&AI et lancement de 4 offres : identification des priorités & objectifs de création de valeur, mise à disposition de 4assistants automatisés, amélioration de l’efficacité des développements le long du cycle de vie logiciel et IA génératives sur mesure,

- innovation focalisée sur le cloud, data, IA et veille des ruptures et portée par un réseau mondial de directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, un réseau mondial de 21 AIE (Applied Innovation Exchange) pour les clients ;

- Stratégie environnementale 2040 :

- 2025 : neutralité carbone des activités propres

- avant 2030 : neutralité carbone de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,

- 2030 : des solutions aux clients de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone,

- 2040 : réduction de 90 % de toutes les émissions (Scope 1, 2 et 3) ;

- Bonne visibilité avec des prises de commandes, dont 6 % en IA générative et IA agentique, à 1,06 fois le chiffre d’affaires annuel ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,1 Md€.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation), 57 % du personnel étant « offshore » , à l’attrition du personnel, en recul à moins de 15 % au 1 er trimestre et à la reprise de la croissance de l’industrie manufacturière en France et en Europe ;

- Attente de l’obtention de la qualification SecNumCloud dans le déploiement du cloud de confiance Bleu, société commune avec Orange et Microsoft ;

- Après le fort abaissement, sanctionné en Bourse depuis l’automne 2024, des ambitions 2025, retour de la confiance des investisseurs lors de la publication des chiffres du 1er trimestre (effritement du chiffre d’affaires et confirmation des objectifs 2025) ;

- Objectifs 2025 : revenus au pire en repli de 2% et au mieux en hausse de 2%, marge opérationnelle de 13,3 à 13,5 %, autofinancement libre de 1,9 Md€ ;

- Dividende 2024 stable à 3,4 €.