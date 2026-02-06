Capgemini développe son partenariat stratégique avec Google Cloud
06/02/2026
Le partenariat renforcé entre Capgemini et Google Cloud permettra aux entreprises d'utiliser des opérations cloud hyper-automatisées basées sur Gemini pour améliorer leur cybersécurité, leur résilience, leur reprise après sinistre et leur conformité aux exigences de souveraineté.
Les clients communs pourront choisir leur modèle de souveraineté parmi Google Cloud, Google Cloud Dedicated et Google Distributed Cloud (GDC).
" Il est essentiel que les entreprises soient en mesure de déployer l'IA et de moderniser leurs applications tout en respectant leurs exigences de souveraineté ", a déclaré Kevin Ichhpurani, président de l'écosystème des partenaires mondiaux chez Google Cloud.
