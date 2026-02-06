 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Capgemini développe son partenariat stratégique avec Google Cloud
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 17:54

Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud. Dans ce cadre, Capgemini accompagnera ses clients dans l'adoption des technologies d'IA de pointe de Google Cloud, notamment Vertex AI et Gemini Enterprise.

Le partenariat renforcé entre Capgemini et Google Cloud permettra aux entreprises d'utiliser des opérations cloud hyper-automatisées basées sur Gemini pour améliorer leur cybersécurité, leur résilience, leur reprise après sinistre et leur conformité aux exigences de souveraineté.

Les clients communs pourront choisir leur modèle de souveraineté parmi Google Cloud, Google Cloud Dedicated et Google Distributed Cloud (GDC).

" Il est essentiel que les entreprises soient en mesure de déployer l'IA et de moderniser leurs applications tout en respectant leurs exigences de souveraineté ", a déclaré Kevin Ichhpurani, président de l'écosystème des partenaires mondiaux chez Google Cloud.

Valeurs associées

CAPGEMINI
115,4000 EUR Euronext Paris -2,24%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank