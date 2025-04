Capgemini: création d'un nouveau hub IA en Égypte information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la création d'un Centre d'Excellence en IA en Égypte, qui ouvrira ses portes en mai prochain et dont l'objectif est d'accélérer le parcours de transformation de ses clients à travers le monde vers l'IA générative et agentique.



Grâce à ce hub IA, le groupe investira dans la recherche et le développement, collaborera avec des institutions universitaires locales et s'appuiera sur des partenariats technologiques pour aider à accélérer l'adoption de l'IA à grande échelle par ses clients.



Ce nouveau hub accueillera une équipe diversifiée d'architectes, de data scientists, d'ingénieurs produit et de chefs de projet, experts dans la réalisation de projets de transformation allant des opérations business et design à l'ingénierie.



Pour soutenir la croissance et l'innovation en Égypte, Capgemini prévoit de doubler d'ici à la fin de 2025 le nombre de son effectif dans le pays, pour atteindre environ 1200 professionnels dans les domaines de la transformation numérique et de l'innovation.





