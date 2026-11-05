Capgemini choisi par Bruxelles pour un projet de sécurité face à l'IA

Capgemini annonce avoir été sélectionné par le Bureau de l'IA de la Commission européenne, au sein de la DG CNECT, pour diriger un consortium consacré à la modélisation des cybermenaces et à l'évaluation des risques induits par les modèles d'IA avancés, dans le cadre du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act).

Cette mission s'inscrit dans le programme "AI Safety" de l'Union européenne, qui vise à développer des outils, des méthodologies et des critères de référence pour évaluer les capacités et la portée des modèles d'IA à usage général et identifier ceux présentant des risques systémiques.

Alors que les modèles avancés d'IA à usage général gagnent rapidement en autonomie et développent des capacités à fort enjeu en matière de cybersécurité, Capgemini contribuera à renforcer la capacité de l'Europe à évaluer, surveiller et atténuer les risques systémiques associés aux capacités cyberoffensives de ces modèles.

Le groupe de services informatiques apporte son expertise en IA, en cybersécurité et en conformité pour soutenir le Bureau de l'IA. Cela comprend la modélisation des nouveaux risques de cyberattaques, le développement d'outils d'évaluation, la conception de méthodologies techniques de conformité et la réalisation d'évaluations techniques à la demande.

Capgemini dirige, aux côtés de Wavestone et de l'établissement public français LNE (Laboratoire national de métrologie et d'essais), un consortium réunissant des expertises complémentaires pour aider la Commission européenne à répondre à l'évolution rapide des cybermenaces liées à l'IA.