Capgemini:annonce des nominations à la direction du groupe

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé ce jour des nouvelles nominations à la direction du groupe.



Anirban Bose succède à Jim Bailey en tant que directeur exécutif de laStrategic Business UnitAmériques, à compter du 1ernovembre.



Kartik Ramakrishnan succède à Anirban en qualité de directeur exécutif de laStrategic Business UnitServices Financiers.



Jérôme Siméon prendra les fonctions deChief Revenue Officeret Franck Greverie celles deChief Technology Officer, à compter du 1erjanvier 2025.



Après 34 ans chez Capgemini, Olivier Sevillia, directeur général adjoint, a décidé de se consacrer à de nouveaux projets et quittera le Groupe à la fin de l'année.



'Ces nominations soutiennent l'ambition de croissance du Groupe et le positionnement de Capgemini comme partenaire business et technologique de référence de nos clients', commente Aiman Ezzat, directeur général du groupe Capgemini.





