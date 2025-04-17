Capgemini acquiert la filiale de Delta Capita Group Aux Pays-Bas

Capgemini SE CAPP.PA :
* ACQUIERT LA FILIALE DE DELTA CAPITA GROUP LIMITED AUX PAYS-BAS
* A ACQUIS 100% DE DELTA CAPITA BV ET DE SA FILIALE DÉTENUE À 100% DELTA CAPITA ACADEMY BV, CONSTITUANT LA FILIALE NÉERLANDAISE FINANCIAL CRIME COMPLIANCE (FCC) DE DELTA CAPITA GROUP LTD
* LA SIGNATURE ET LA CLÔTURE DE L'ACQUISITION ONT EU LIEU SIMULTANÉMENT LE 16 AVRIL
Texte original nGNE7JrKSF Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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