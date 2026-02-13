 Aller au contenu principal
Capgemini accroit de 6% son BPA normalisé en 2025
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 07:26

Capgemini dévoile un BPA en diminution de 3,7% à 9,46 euros au titre de 2025, mais en croissance de 5,8% à 12,95 EUR en données normalisées, avec un taux de marge opérationnelle maintenu à 13,3% et une free cash flow organique stable à 1,95 MdEUR.

Le fournisseur de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 22,46 MdsEUR, en hausse de 1,7% et données totales et de 3,4% à taux de change constants, au-dessus du haut de sa fourchette d'objectifs de croissance relevée en octobre 2025.

"Après un retour à une croissance positive au 2e trimestre, le taux de croissance à taux de change constants a continué de s'améliorer pour atteindre 10,6% en rythme annuel au 4e trimestre", souligne en outre le groupe français.

Les prises de commandes se sont élevées à 24,36 MdsEUR en 2025, dont 7,2 MdsEUR au 4e trimestre, étant précisé que celles relatives à l'IA générative ont représenté plus de 8% des prises de commandes annuelles, et plus de 10% au dernier trimestre.

Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 20 mai un dividende de 3,40 EUR par action. Le taux de distribution du résultat net part du groupe s'établirait ainsi à environ 35% conformément à sa politique historique de distribution.

Pour 2026, Capgemini vise une marge opérationnelle entre 13,6 et 13,8%, ainsi qu'une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de l'ordre de 6,5 à 8,5% et une génération de free cash flow organique d'environ 1,8 à 1,9 MdEUR.

