Capgemini accroît de 11% son CA trimestriel hors effets de change
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 08:14
"La performance de ce trimestre confirme la solidité de notre stratégie en matière de cloud et d'IA, qui nous a permis de réaliser une forte croissance avant même prise en compte des acquisitions", souligne son directeur général Aiman Ezzat.
À taux de change constants, le CA des activités de conseil en Stratégie & Transformation a progressé de 6,2%, celui des services en Applications & Technologie a augmenté de 4,8%, et celui des services d'Opérations & Ingénierie a grimpé de 25,2%.
En termes géographiques, si le CA s'est tassé de 1% en France, il s'est accru de 1,7% dans le reste de l'Europe, et surtout de plus de 20% en Amérique du Nord ( 20,7%), au Royaume-Uni et en Irlande ( 21,7%), ainsi qu'en Asie-Pacifique et Amérique latine ( 26,9%).
Ses prises de commandes se sont élevées à 6 054 MEUR, en hausse de 6,2% à taux de change constants, soit un ratio book-to-bill de 1,02. Les prises de commandes relatives à l'IA générative et agentique ont représenté plus de 11% des prises de commandes totales.
Pour 2026, Capgemini vise une croissance à changes constants du CA de l'ordre de 6,5 à 8,5% (avec une contribution inorganique d'environ 4,5 à 5 points), une marge opérationnelle entre 13,6 et 13,8% et une génération de FCF organique d'environ 1,8 à 1,9 MdEUR.
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