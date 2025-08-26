Capgemini: accord en vue de l'acquisition de Cloud4C information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 07:45









(Zonebourse.com) - Capgemini annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Cloud4C, leader des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.



Cloud4C aide les entreprises à migrer, gérer et optimiser leurs technologies et leurs données grâce à sa plateforme low-code optimisée pour l'IA et à ses approches spécifiques à chaque secteur, conçues pour répondre aux besoins particuliers des entreprises.



Partenaire mondial premium de SAP pour le cloud S/4 HANA, cette société forte de 1.600 collaborateurs 'a également créé des liens solides avec d'autres fournisseurs technologiques clés et hyperscalers', selon le groupe de services informatiques.



Capgemini ajoute que cette acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.





Valeurs associées CAPGEMINI 123,9000 EUR Euronext Paris 0,00%