Capgemini : abaissement de ses prévisions pour 2024

(AOF) - Capgemini a vu ses ventes reculer plus qu'attendu au troisième trimestre. Ce qui a conduit le groupe de conseil en technologies à abaisser ses prévisions de chiffre d'affaires et à réduire son objectif de marge opérationnelle pour 2024. Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires est ressorti à 5,38 milliards d'euros, en baisse de 1,9% sur un an en données publiées. A taux de change constants, les revenus ont affiché un recul de 1,6%. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,43 milliards d'euros.

"Notre croissance s'est légèrement améliorée au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre en dépit d'un contexte plus défavorable qu'anticipé dans certains secteurs, principalement celui de l'Industrie", a indiqué le directeur général du groupe, Aiman Ezza, cité dans un communiqué.

Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Capgemini prévoit un repli de son chiffre d'affaires de 2% à 2,4% à taux de change constants, contre une précédente prévision, abaissée en juillet dernier, d'une baisse de 0,5% à 1,5%.

La société a, par ailleurs, réduit la fourchette prévisionnelle pour sa marge opérationnelle, qu'il anticipe désormais entre 13,3% et 13,4% cette année, contre une précédente estimation comprise entre 13,3% à 13,6%.

AOF - EN SAVOIR PLUS