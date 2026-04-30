Capgemini a accéléré ses ventes au premier trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français de l'informatique Capgemini a vu ses ventes accélérer au premier trimestre, malgré un effet de change défavorable, selon un communiqué publié jeudi.

Sur la période, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5,9 milliards d'euros, en hausse de 7% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

Ce chiffre a toutefois été pénalisé à hauteur de 4 points par un effet négatif des taux de change, précise Capgemini.

En France, les ventes du groupe ont reculé de 1%, à 1 milliard d'euros, tandis que le reste de l'Europe a progressé faiblement de 2,5%, à 1,7 milliard d'euros. Dans les trois autres régions où opère le groupe - Amérique du Nord, Asie-Pacifique et Amérique Latine, ainsi que Royaume-Uni et Irlande, le taux de croissance a dépassé 20%.

Le groupe confirme des objectifs financiers ambitieux pour 2026, avec une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6,5% et 8,5%, à taux de change constant.

Les effectifs de l'entreprise sont en baisse de 2.400 personnes, comparés à fin 2025, précise Capgemini. Le groupe avait annoncé fin janvier son souhait de supprimer jusqu'à 2.400 postes en France, via des reclassements et des départs volontaires, face au ralentissement de son activité dans cette zone.

Au début de l'année, l'entreprise a été au coeur d'une polémique après la révélation d'un contrat conclu par sa filiale Capgemini Government Solutions (CGS) avec la police américaine de l'immigration, l'ICE. Capgemini avait annoncé début février son intention de vendre cette société, puis de passer en revue l'ensemble de ses filiales.

Selon plusieurs médias, dont L'Observatoire des multinationales, France 2 et Les Jours, Capgemini a notamment fourni un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères à l'ICE, police fédérale mobilisée par le président américain Donald Trump dans une vaste campagne anti-immigration.