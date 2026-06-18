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CapGemini : -8% vers 89,5E, support 95,5E enfoncé, les 89,3E en vue
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 14:07

CapGemini dévisse de -8% vers 89,5E et valide une grosse alerte baissière sous le support des 95,5E, mais aussi sous celui des 96,5E du 28 octobre 2020 : le titre cumule -20% de repli depuis le 1er juin, à contrecourant d'un CAC40 redevenu haussier, les vendeurs sont maîtres du destin du titre depuis le zénith des 225E de début mars 2024.

Le titre s'enfonce déjà sous le plancher des 91,3E du 12 juin 2020, va probablement combler le "gap" des 89,3E du 25 mai 2020 d'ici ce 19 juin.

Le support suivant se dessine vers 81,5E, le plancher du 15 mai 2020.

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2 commentaires

  • 14:35

    La baisse de 6 % à 7 % de Capgemini, qui a ramené le titre sous 91,50 €, ne provient pas d'une annonce propre au groupe. Elle s'explique principalement par les résultats d'Accenture, considéré comme le baromètre mondial du secteur des services numériques. Le groupe américain a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 18,7 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes, et a abaissé le haut de sa prévision de croissance annuelle à 4 % (contre 5 % auparavant).

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