CapGemini : 7%, repart à l'assaut des 110,6E

Tous les éditeurs de logiciels et intégrateurs sont dopés ce lundi par les propos de J.Huang, le patron de Nvidia qui juge leur traitement par les marchés injuste et excessivement pessimiste.

CapGemini en profite pour reprendre 7% et repart à l'assaut des 110,6E, la résistance facilement identifiable testée les 6 mars et 17 avril.

Le prochain objectif reste le comblement du "gap" des 116,75E du 5 février puis l'ex-plancher des 119E des 2 et 26 septembre puis 6 octobre 2025.