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CapGemini : -5% vers 101,5E et 'gap' sous 106,15E
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 14:14

Cap Gemini accélère le pullback amorcé sous 110E : le titre décroche de -5% vers 101,5E et ouvre au passage un 'gap' sous 106,15E.

Le titre pourrait s'enfoncer de nouveau sous les 100E et retracer le plancher annuel des 96,2E (et d'octobre 2020) testé du 24 au 30 mars.
En cas de rupture, glissade possible vers 75E (ex-plancher de novembre et décembre 2016).
En cas de rebond (potentiel "W" haussier), plusieurs obstacles vont se présenter, tout d'abord les 110E (le "plus haut" du mois de mars), et ensuite, CapGemini devra refranchir l'ex-plancher des 118E du 26 septembre, puis 121E (MM100) puis 124E (MM200) puis 127E (plancher du 19/11/2025).

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CAPGEMINI
102,0000 EUR Euronext Paris -4,45%
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