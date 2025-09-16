 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 842,60
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CapGemini : +3% vers 124,7E
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 14:59

CapGemini sauvegarde une fois de plus le plancher des 121E et reprend +3% vers 124,7E : cela repousse un peu le danger mais le titre ne se sortira de la zone rouge qu'avec un refranchisement de la résistance des 128E, testé à 8 reprises depuis le 11 août

Valeurs associées

CAPGEMINI
123,5500 EUR Euronext Paris +2,07%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank