CapGemini : -3%, menace de nouveau le support des 88EUR

Lanterne rouge du CAC40, CapGemini perd -3% et menace de nouveau le support des 88EUR testé sans relâche du 18 juin au 2 juillet.

En cas d'enfoncement, le titre s'en irait tester la zone des 80EUR, testée fin décembre 2018, puis les 76EUR (-50% par rapport au zénith des 152EUR de début janvier 2026)