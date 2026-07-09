 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CapGemini : -3%, menace de nouveau le support des 88EUR
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 09:41

Lanterne rouge du CAC40, CapGemini perd -3% et menace de nouveau le support des 88EUR testé sans relâche du 18 juin au 2 juillet.

En cas d'enfoncement, le titre s'en irait tester la zone des 80EUR, testée fin décembre 2018, puis les 76EUR (-50% par rapport au zénith des 152EUR de début janvier 2026)

Valeurs associées

CAPGEMINI
88,080 EUR Euronext Paris -3,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,76 -2,04%
CAC 40
8 306,02 +0,65%
Pétrole Brent
78,71 -0,97%
SOITEC
103,65 +5,40%
STELLANTIS
4,637 -1,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank