CapGemini : -2,1% vers 141,4E
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 18:22

CapGemini rechute de -2,1% vers 141,4E en direction de l'ex-résistance des 135,5E (qui se confond avec la MM200 et la MM100 en plein ascension).
L'objectif en cas de rebond se situerait vers ou légèrement au-delà de 152E testé le 11/12 décembre.

Valeurs associées

CAPGEMINI
141,400 EUR Euronext Paris -2,11%
