CapGemini : -2,1% vers 141,4E
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 18:22
L'objectif en cas de rebond se situerait vers ou légèrement au-delà de 152E testé le 11/12 décembre.
Valeurs associées
|141,400 EUR
|Euronext Paris
|-2,11%
A lire aussi
-
Le département de l'Hérault est placé en vigilance rouge jusqu'à mercredi pour des crues exceptionnelles, à la suite de fortes précipitations qui devraient cesser dans la nuit, selon Météo-France. L'Aveyron est désormais le seul département en vigilance orange ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,21% mardi, après la publication attendue des chiffres de la croissance américaine, dans un marché au volume d'échanges faible. L'indice vedette CAC 40 a cédé 17,22 points et s'est établi à 8.103,85 points à la ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, à l'issue d'une séance marquée par une croissance américaine meilleure qu'attendu pour le troisième trimestre, éloignant la perspective de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). La Bourse ... Lire la suite
-
par Diana Mandia La plupart des Bourses européennes ont terminé en légère hausse mardi, une séance marquée par un faible volume de transactions avant les vacances de Noël, avec le laboratoire danois Novo Nordisk en tête des gains grâce à son projet de lancer une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer