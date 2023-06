CAPELLI : CAPELLI ET IN'LI RECONSTRUISENT LA VILLE SUR LA VILLE À AUBERVILLIERS (93)

Déjà très engagé dans la transformation de l'urbanisme de la ville d'Aubervilliers où Capelli est en cours de livraison de 200 logements (bloc et diffus), le Groupe a lancé le programme « RYTHMIC » qui compte 28 logements, un commerce et 24 places de stationnement en sous-sol.

Sis au 19-23 rue du Landy, cette résidence s'inscrit parfaitement dans une démarche de reconstruction de la ville sur la ville et de recyclage urbain et démontre le savoir-faire de Capelli en la matière. Totalement inscrite dans une logique de désartificialisation des sols (ZAN), la résidence « RYTHMIC » viendra remplacer un ancien site industriel et réintégrera de la nature en ville.

Ainsi, la parcelle qui est aujourd'hui construite à 100% et ne comporte donc aucun espace vert laissera la place à un projet intégrant la création de 252 mètres carrés d'espace végétalisé dont 144 mètres carrés de pleine terre ainsi que la plantation de 25 arbres et buissons.

Cette résidence est certifiée RE2020 / NF Habitat HQE, des labels qui garantissent des ba?timents respectant l'ensemble des critères de qualité du logement : confort, qualité de vie, respect de l'environnement et performances économique et environnementale.

Imaginé par A+A Architectes, le bâtiment à taille humaine en R+3 avec attique et sous-sol accueille 28 appartements lumineux du studio de 28,8 m 2 jusqu'au 4 pièces en duplex de 84,2 m 2 prolongés par des espaces extérieurs privatifs : loggia, balcon, terrasse ou jardin.

Cet immeuble a fait l'objet d'une vente en bloc en VEFA à In'li, filiale du Groupe Action Logement, et leader du logement intermédiaire en Ile-de-France.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 - https://capelli-immobilier.fr

Relations Presse : capelli@edifice-communication.com

A propos d'in'li

In'li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec près de 50 000 logements gérés repartis sur toute la région. La vocation d'in'li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d'accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.

Plus d'informations sur : inli.com - Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/

