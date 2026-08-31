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Candriam repense sa stratégie obligataire total return
information fournie par Agefi Asset Management 31/08/2026 à 08:15
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Candriam, société gérant plus de 163 milliards d’euros d’encours, repositionne son fonds Candriam Bonds Total Return Fund, désormais renommé Candriam Bonds Global Alpha Fund.

Sous réserve de l’approbation des actionnaires, le fonds créé en 2006 gérant 226 millions d’euros évoluera vers une stratégie alternative obligataire de type « global macro » plus flexible, combinant des positions directionnelles actives - à l’achat comme à la vente, principalement sur les marchés mondiaux de taux d’intérêt et de crédit souverain - et des stratégies de valeur relative. Intégré à l’offre d’investissements alternatifs de Candriam, le fonds n’aura pas de biais directionnel permanent à l'égard des marchés obligataires traditionnels.

Le fonds investit principalement dans des titres obligataires de qualité Investment Grade émis à l’échelle mondiale par des émetteurs souverains, quasi-souverains et des entreprises. Il recourt largement aux instruments dérivés, notamment aux dérivés de taux d’intérêt, de crédit et de change.

Géré activement, le fonds cherchera à surperformer son indice de référence, avec un objectif de volatilité ex ante moyenne inférieur à 5?% dans des conditions normales de marché, tout en maintenant une faible corrélation avec l’orientation générale des marchés obligataires traditionnels.

L’équipe de gestion en charge de la stratégie reste inchangée. Jamie Niven, gérant obligataire senior, continuera d’assurer le rôle de gérant principal du fonds, aux côtés de ses co-gérants actuels : Yohanne Levy, gérant obligataire, Bob Maes, senior global fund manager – global bonds, et Philippe Dehoux, responsable des obligations mondiales.

« (…) Son approche macro globale combine des approches directionnelles long/short ce qui permet à l’équipe d’exprimer ses convictions tant positives que négatives sur l’ensemble des marchés obligataires mondiaux. Cela nous confère la flexibilité nécessaire pour tirer parti de multiples sources de rendement, tout en limitant notre dépendance vis-à-vis du bêta obligataire traditionnel et en respectant un cadre de gestion des risques rigoureux », commente Nicolas Jullien, global head of fixed income et head of high yield & credit arbitrage chez Candriam.

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