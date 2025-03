Candriam : le choc d'incertitude entourant la politique commerciale aux Etats-Unis est inédit

(AOF) - " Le choc d'incertitude entourant la politique commerciale sous le deuxième mandat de Donald Trump est inédit et dépasse celui observé lors de son premier mandat " explique Nadège Dufossé, global head of asset allocation chez Candriam. " Cette incertitude affecte les décisions d'investissement, la gestion des stocks et les prévisions économiques plus générales, entraînant une révision à la baisse des anticipations concernant la croissance américaine et alimentant ainsi une boucle de rétroaction négative ".

Le plus inquiétant sans doute est la nature imprévisible de la mise en œuvre de ces politiques, rendant l'évaluation des risques et les valorisations extrêmement difficiles.

Plusieurs facteurs se combinent entre eux et se potentialisent pour créer des effets plus négatifs, affectant la confiance des entreprises et des ménages et attisant les craintes d'une " Trumpcession ".

Nadège Dufossé liste trois facteurs à l'origine de la forte détérioration du contexte.

Le premier, le ralentissement de l'économie américaine : la croissance du PIB américain est appelée à décélérer, passant d'environ 3% en 2024 à environ 2% en 2025, selon les prévisions des indicateurs. La montée des tensions commerciales, l'incertitude économique et le resserrement des conditions financières pèsent déjà sur la confiance et les nouvelles publications économiques. Ce ralentissement se traduit par une tendance baissière des indicateurs de surprises économiques, qui sont passés de positives à négatives fin février, à l'image de l'évolution observée au printemps dernier.

Le second, les risques de guerre commerciale : après l'imposition de droits de douane américains agressifs sur les importations en provenance de Chine, du Mexique et du Canada, suivie de tarifs douaniers " réciproques " sur le reste du monde, les flux commerciaux internationaux pourraient souffrir, freinant les bénéfices des entreprises et la croissance économique.

Le troisième, l'austérité budgétaire : les négociations budgétaires en cours aux États-Unis laissent entrevoir une baisse des dépenses susceptible d'affecter de façon disproportionnée les ménages à faibles revenus, avec pour conséquence un ralentissement de la consommation et de l'activité économique.

" Pour couvrir ces risques, nous transférons des capitaux vers l'Europe et les marchés émergents, dont les valorisations semblent plus attrayantes et où les politiques de relance budgétaire s'accélèrent ", signale Nadège Dufossé.