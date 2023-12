Candriam lance une plateforme d’investissements alternatifs

Candriam a réuni l’ensemble de ses activités de gestion alternative au sein d’une plateforme unique appelée Candriam Alternative Investments. Ce nouveau département pèsera 23 milliards d’euros sur les 144 milliards d’euros d’actifs de la société de gestion. Il englobera les équipes spécialisées dans l’absolute return quantitative equity (regroupant les équipes equity market neutral , index arbitrage , risk arbitrage et quant equity ), le quantitative multi asset et le multi management (qui comprend les fonds de hedge funds et l’advisory ) et un total de vingt-cinq fonds.

L’ensemble sera dirigé par Steeve Brument, nommé responsable mondial des investissements alternatifs. L’intéressé était jusqu’à présent responsable des stratégies quantitatives multi-actifs et responsable adjoint des stratégies multi-actifs chez Candriam. Il compte vingt-cinq ans de carrière dans le secteur de la gestion d’actifs, dont vingt ans en tant que gérant de fonds au sein de la société du groupe américain New York Life Investments.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Steeve Brument pilotera une équipe de 34 professionnels de l’investissement dédiés aux solutions d’investissement alternatives. Il sera directement rattaché à Nicolas Forest, le directeur des investissements de Candriam , et rejoindra le comité exécutif de l’entreprise.

Une évolution «stratégique»

Le nouveau département de Candriam devra en revanche se passer d’Emmanuel Terraz, qui était responsable mondial de l’ absolute return & quantitative equity , et qui quitte la société de gestion après vingt ans de service. « Il ouvrira bientôt un nouveau chapitre de sa riche carrière », commente Candriam.

Pour combler une partie de ses fonctions, la société a recruté Grégoire Thomas en tant que responsable equity market neutral . L’intéressé a travaillé par le passé pour Millennium, Bank of America et la Société Générale. Il assumera le rôle de gérant principal pour les stratégies equity market neutral et index arbitrage , aux côtés de l'équipe de gestion existante.

Le pôle quant equity sera quant à lui dirigé par Bart Goosens, qui est aussi responsable adjoint des investissements alternatifs. Concernant les autres expertises, le risk arbitrage est sous la responsabilité de Bertrand Dardenne et la multigestion externe est co-pilotée par Maïa Ferrand et Jean-Gabriel Nicolay.

La création de cette plateforme correspond à une « évolution stratégique », pour répondre à « la demande croissante de solutions d’investissements alternatifs diversifiées », explique Candriam à L’Agefi . « A la fin de 2023 et pour le premier trimestre de 2024, nous constatons un regain d’intérêt pour les investissements alternatifs ».

Candriam Alternative Investments a pour objectif principal de favoriser les synergies entre les équipes concernées, dont certaines sont issues d’acquisitions. Ainsi, en 2020, Candriam avait acquis les activités de multigestion alternative de Rothschild & Co , représentant alors 350 millions d’euros. D’autres partenariats ne sont pas à exclure. Parallèlement, le nouveau département aura comme projet d’intégrer les critères extra-financiers dans les investissements alternatifs. De nouvelles solutions « associant rendement absolu et ESG » devraient voir le jour en 2024. Une première pour Candriam…

Laurence Marchal