Candle Lake lance une OPA à 695 SEK par action sur Evolution AB

Le véhicule d'investissement de Kenneth Dart propose 695 couronnes par action Evolution AB, après avoir franchi le seuil déclenchant une offre obligatoire. Mais il n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société suédoise de solutions de casino en ligne pour l'industrie du jeu d'argent.

Déjà détenteur de 31,56% du spécialiste suédois des casinos en ligne, Candle Lake précise ne pas chercher à prendre le contrôle total du groupe. Le fonds a lancé une offre publique d'achat obligatoire au prix de 695 couronnes suédoises en numéraire par action. L'offre valorise les 189,45 millions d'actions en circulation du groupe coté au Nasdaq Stockholm à environ 131,7 milliards de couronnes, soit près de 12 milliards d'euros. Ce niveau est inférieur au cours de clôture de mercredi (737,20 SEK, soit une valorisation de 140 MdsSEK).

L'opération découle du franchissement, le 24 juillet, du seuil réglementaire de 30% des droits de vote, après l'acquisition de 2,05 millions d'actions Evolution. Candle Lake détient désormais 59,8 millions d'actions, soit 31,56% du capital et des droits de vote, auxquels s'ajoute une exposition financière indirecte portant sa position économique totale à environ 32,04%.

Une prime sur le cours pré-franchissement de seuil

Le prix proposé de 695 couronnes correspond au cours de clôture du 24 juillet et représente une prime de 1,6% sur le cours moyen pondéré des 20 séances précédentes. Il affiche toutefois une décote de 5,7% par rapport au cours de clôture du 12 août, à 737,2 couronnes, et de 3,3% sur la moyenne pondérée des 20 dernières séances.

Candle Lake, véhicule d'investissement détenu par Kenneth Dart, affirme considérer Evolution comme un investissement financier de long terme et ne pas avoir l'intention d'acquérir toutes les actions. La période d'acceptation doit courir du 17 août au 15 septembre, avec un règlement prévu à partir du 23 septembre, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.