CANDIDAT À L'ÉNONCÉ-Le nouveau directeur général de Gunvor insiste sur la poursuite des activités du négociant en matières premières après le départ de son cofondateur

Gary Pedersen, le nouveau directeur général de Gunvor ( GGL.UL ), a insisté sur le fait que les affaires continuaient comme d'habitude pour le négociant en matières premières basé en Suisse, lors d'une interview accordée à Reuters mardi, un jour après son entrée en fonction dans le cadre d'un rachat abrupt du cofondateur Torbjorn Tornqvist par la direction. L'annonce lundi du rachat par la direction a pris beaucoup de monde par surprise et a marqué la fin des 25 ans de direction de Gunvor par Tornqvist, tout en faisant de Pedersen le premier Américain à diriger une grande société suisse de négoce de matières premières depuis le milliardaire Marc Rich, qui a été inculpé d'évasion fiscale et d'autres chefs d'inculpation. Gunvor s'efforce d'améliorer ses relations avec les États-Unis après que le Trésor l'a qualifiée de "marionnette du Kremlin" , et a torpillé son rachat des actifs internationaux de Lukoil LKOH.MM , une major russe sanctionnée. Cette déclaration a fait craindre que les créanciers et les partenaires commerciaux de Gunvor ne rompent leurs liens avec l'entreprise.

"Toutes les banques avec lesquelles nous avons signé des contrats sont toujours avec nous", a déclaré Gary Pedersen par téléphone, ajoutant que les contreparties de la société travaillaient également avec elle normalement.

LE SIÈGE DE GUNVOR RESTE À GENÈVE

Gary Pedersen, qui a rejoint Gunvor il y a environ un an après avoir supervisé le commerce des produits raffinés pour le fonds spéculatif Millennium Management depuis 2022, a déclaré que le siège de la société de négoce resterait à Genève. Il a ajouté qu'il n'était pas prévu de changer la marque Gunvor, qui porte le nom de la mère de Torbjorn Tornqvist.

"Mon objectif actuel est d'être le moins perturbateur possible", a déclaré Gary Pedersen, précisant qu'il partagerait son temps entre les États-Unis et l'Europe et soulignant qu'il a passé la moitié de sa carrière en dehors des États-Unis.

Les performances de Gunvor ont été "plutôt bonnes" au cours du second semestre de cette année, a déclaré Gary Pedersen, soulignant que la société disposait d'une solide équipe de négociants en dépit d'une certaine rotation au début de l'année. Les négociants en pétrole ont connu un début d'année difficile, la chute brutale des prix des matières原材料 ayant pris certains d'entre eux au dépourvu, et les bénéfices ont diminué par rapport aux niveaux records de ces dernières années. Gunvor, en particulier, a dû faire face à des paris mal placés sur le pétrole brut l'année dernière et a perdu certains de ses plus hauts responsables commerciaux, dont son chef mondial du pétrole brut .