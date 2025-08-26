Canary Capital dépose une demande d'inscription à la cote d'un ETF qui suit le memecoin de Trump

Le gestionnaire d'actifs numériques Canary Capital a déposé mardi une demande d'inscription à la cote d'un fonds négocié en bourse qui suivra le cours de la pièce de monnaie mème du président américain Donald Trump, appelée $TRUMP.