Canal : StudioCanal prend le contrôle de Sam Productions

Studiocanal, filiale de Canal , a annoncé porter sa participation dans la société de production danoise Sam Productions à 51%, contre une participation minoritaire jusqu'à présent, devenant ainsi son actionnaire principal. Les fondateurs, Adam Price et Meta Louise Foldager Sørensen, conserveront chacun 24,5% du capital.

Cette opération s'accompagne du regroupement des activités de Meta Film et d'A&M Productions au Danemark, en Suède et en Norvège au sein de Sam Productions. L'objectif est d'accélérer le développement du groupe à l'échelle nordique et d'élargir son activité dans les séries, les longs métrages, les documentaires, les programmes non scénarisés et les podcasts.

Studiocanal apportera également de nouveaux capitaux afin de soutenir la croissance de Sam Productions, qui pourra davantage s'appuyer sur les capacités internationales du groupe en matière de production, de financement et de distribution.

Peu après midi, l'action Canal reculait de 3,78% à la Bourse de Londres.