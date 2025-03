Canal+: 'solide' en 2024, mais prudence pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 09:44









(CercleFinance.com) - Canal+ a fait état mardi de résultats préliminaires 2024 décrits comme 'solides', mais aussi prévenu que sa croissance en 2025 serait pénalisée, entre autres, par la disparition de sa chaîne C8.



Dans un communiqué, le groupe audiovisuel indique que son chiffre d'affaires s'est établi à 6,45 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de 3,6% par rapport à 2023.



Son résultat opérationnel (Ebita) s'est quant à lui accru de 4,4% à 503 millions d'euros, pour un flux de trésorerie d'exploitation (CFFO) qui a atteint 218 millions d'euros, conformément aux attentes.



Concernant 2025, Canal+ a déclaré s'attendre à générer une croissance organique, tout en précisant que celle-ci serait plus que compensée par les effets négatifs liés à la cessation d'émettre de C8 et par la fin de son partenariat avec Disney en France.



Quant au flux de trésorerie d'exploitation (CFFO), le groupe dit anticiper un retour à son niveau de 2023, précisant que la faiblesse de son niveau en 2024 s'expliquait par le renouvellement de nombreux contrats.



S'agissant du rachat en cours du diffuseur sud-africain MultiChoice, Canal indique que la procédure de retrait obligataire n'interviendra pas avant le mois d'octobre, alors qu'elle devrait initialement avoir lieu en avril.



Le groupe - qui revendique 26,9 millions d'abonnés dans 52 pays répartis sur trois continents - estime toutefois qu'avec un endettement limité de 355 millions d'euros, il se trouve en mesure de poursuivre sa politique 'active' de fusions-acquisitions (M&A).



Coté à la Bourse de Londres, le titre évoluait peu (+0,6%) mardi matin dans le sillage de ces annonces. Il cède environ 22% depuis sa première cotation, le 16 décembre dernier.





