 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 069,50
+1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Canal+ restructure sa gouvernance en Afrique après l'intégration de MultiChoice
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 17:12

Canal+ annonce la mise en place d'une nouvelle équipe de direction pour ses activités unifiées en Afrique, à la suite de l'intégration de MultiChoice Group, groupe sud-africain spécialisé dans la télévision payante et le divertissement.

Calvo Mawela, ex-PDG de MultiChoice, devient Président de Canal+ Afrique, tandis que David Mignot est nommé Directeur Général.

La nouvelle direction opérera comme une entité unifiée à l'échelle du continent africain, articulée autour de 3 pôles : Opérations (TV et Fibre) , Contenus et Fonctions Corporate

'Avec sept nationalités représentées, cette équipe incarne la diversité, la connaissance du terrain et est armée pour construire la meilleure proposition de contenus et services, en s'adossant à un réseau de distribution et des plateformes technologiques d'excellence', a souligné David Mignot, DG de CANAL+ Afrique.

Valeurs associées

CANAL+
240,950 GBX LSE -2,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank