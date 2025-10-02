Canal+ restructure sa gouvernance en Afrique après l'intégration de MultiChoice
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 17:12
Calvo Mawela, ex-PDG de MultiChoice, devient Président de Canal+ Afrique, tandis que David Mignot est nommé Directeur Général.
La nouvelle direction opérera comme une entité unifiée à l'échelle du continent africain, articulée autour de 3 pôles : Opérations (TV et Fibre) , Contenus et Fonctions Corporate
'Avec sept nationalités représentées, cette équipe incarne la diversité, la connaissance du terrain et est armée pour construire la meilleure proposition de contenus et services, en s'adossant à un réseau de distribution et des plateformes technologiques d'excellence', a souligné David Mignot, DG de CANAL+ Afrique.
Valeurs associées
|240,950 GBX
|LSE
|-2,25%
